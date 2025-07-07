На Чукотке рецидивист украл миллионы со счёта участника СВО и пытался скрыться

Житель Анадыря, ранее отбывавший срок в тюрьме, подозревается в хищении денежных средств с банковской карты участника СВО. Ему инкриминируют кражу более 3 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Чукотки.

Подозреваемый в краже денег с карты участница СВО. Видео © Telegram / Прокуратура Чукотского автономного округа

«По предварительным данным, мужчина, получив доступ к личному кабинету в банковском приложении, принадлежавшему участнику СВО, похитил у бойца денежные средства в размере свыше 3 млн рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Подозреваемый пытался скрыться от правоохранителей, после чего был объявлен в розыск. Его удалось задержать и заключить под стражу до 19 августа.