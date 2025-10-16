Умер генерал-полковник, ветеран ВОВ Николай Кизюн — участник парадов на Красной площади

Скончался 97-летний генерал-полковник Николай Фаддеевич Кизюн, ветеран Великой Отечественной войны, чье лицо было знакомо миллионам зрителей по ежегодным Парадам Победы на Красной площади. Сообщается, что причиной его ухода стал сердечный приступ, пишет SHOT.

Николай Фадеевич Кизюн. Фото © Сайт Минобороны

Последние месяцы жизни ветерана были отравлены семейным конфликтом. После смерти его сына в феврале 2025 года, остальные наследники — невестка и внук — предприняли попытку завладеть его жилплощадью на Новочерёмушкинской. Они нанесли визит генералу в сопровождении нотариуса. Как утверждается, они убеждали Кизюна, что ему необходимо поставить подпись под документами, якобы отражающими «последнюю волю» его покойного сына. Из-за ослабленного зрения и слуха пожилой человек, не разобравшись в бумагах, подписал отказ от своей квартиры и всего наследственного имущества. Только оперативное вмешательство прокуратуры спасло ветерана от уличной жизни, поскольку сделка была впоследствии признана ничтожной.

Николай Кизюн имел выдающуюся военную карьеру: он занимал пост первого заместителя начальника Политуправления Группы советских войск в Германии, а с 1987 по 1991 год возглавлял Военно-политическую академию им. Ленина. После увольнения в запас он активно руководил Советом ветеранов.

