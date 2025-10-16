В Петербурге двое мужчин умерли после сочетания рецептурной «Лирики» с алкоголем

В Кировском районе Санкт-Петербурга двое молодых мужчин скончались после совместного употребления алкоголя и лекарственного средства «Лирика», содержащего прегабалин. Об этом сообщает Mash на Мойке.

По предварительным данным, 25-летний Рустам и 27-летний Дмитрий пришли в гости к 42-летней знакомой в квартиру на улице Подводника Кузьмина. Компания распивала спиртное, а мужчины дополнительно приняли препарат, отпускаемый строго по рецепту.

Утром хозяйка квартиры ушла на работу, а, вернувшись, обнаружила обоих гостей без признаков жизни. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Эксперты выясняют точную причину гибели и происхождение вещества.

Прегабалин применяется в медицинской практике для лечения неврологических и психических заболеваний. Однако при несоблюдении дозировок и особенно при сочетании с алкоголем он может вызвать тяжёлые последствия для здоровья, включая угнетение дыхания и сердечной деятельности.