Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 10:10

Под Челябинском 150 человек четыре дня искали потерявшуюся на кладбище пенсионерку

Обложка © hutterstock / FOTODOM/ Deman

Обложка © hutterstock / FOTODOM/ Deman

В Челябинской области спасатели и добровольцы нашли живой пожилую женщину, пропавшую после поездки на кладбище в поселке Аракуль. Об этом сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

По данным ведомства, 76-летняя Магуфья Сысоева 12 октября приехала на кладбище на такси, попросив водителя подождать, однако обратно она не вернулась. Таксист попытался найти женщину самостоятельно, но безуспешно, после чего о пропаже сообщили в экстренные службы.

Поиски длились четыре дня и охватили территорию площадью 52 квадратных километра. В операции участвовали спасатели Кыштымского и мобильного отрядов областной службы, добровольцы «ЛизаАлерт», сотрудники компании «РМК Поиск», местные жители и кинологический расчёт. Всего в поисках задействовали более 150 человек.

15 октября женщину нашли живой в десяти километрах от поселка Аракуль. Медики оказали ей помощь, угрозы жизни нет. По предварительным данным, пенсионерка заблудилась и не смогла самостоятельно вернуться из леса.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Шансы есть: Зоозащитник рассказала, как действовать при пропаже животного
Шансы есть: Зоозащитник рассказала, как действовать при пропаже животного
BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar