Под Челябинском 150 человек четыре дня искали потерявшуюся на кладбище пенсионерку

В Челябинской области спасатели и добровольцы нашли живой пожилую женщину, пропавшую после поездки на кладбище в поселке Аракуль. Об этом сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

По данным ведомства, 76-летняя Магуфья Сысоева 12 октября приехала на кладбище на такси, попросив водителя подождать, однако обратно она не вернулась. Таксист попытался найти женщину самостоятельно, но безуспешно, после чего о пропаже сообщили в экстренные службы.

Поиски длились четыре дня и охватили территорию площадью 52 квадратных километра. В операции участвовали спасатели Кыштымского и мобильного отрядов областной службы, добровольцы «ЛизаАлерт», сотрудники компании «РМК Поиск», местные жители и кинологический расчёт. Всего в поисках задействовали более 150 человек.

15 октября женщину нашли живой в десяти километрах от поселка Аракуль. Медики оказали ей помощь, угрозы жизни нет. По предварительным данным, пенсионерка заблудилась и не смогла самостоятельно вернуться из леса.