Бывшей жене Аршавина вернули исчезнувший нос: невероятные фото до и после

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина, которая несколько лет назад лишилась носа из-за тяжёлого заболевания, прошла финальный этап реконструкции. По словам пластического хирурга Дениса Агапова, операция стала завершающей в её долгом восстановлении. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

«Мы стараемся добавить женственные и плавные акценты. Важно помнить, что после крупной реконструкции особенно критично внимание к мелочам — именно они придают естественность и уникальность», — написал он.

Алиса Казьмина до и после операций. Обложка © Telegram / Агапов Денис Генрихович | Пластический хирург

43-летняя Алиса долгое время не появлялась на публике и в соцсетях. После болезни женщина перенесла серию пластических операций, направленных на восстановление внешности. Как рассказал хирург, финальная коррекция формы носа позволила завершить процесс реконструкции и вернуть лицу естественные пропорции.

До этого Алиса открыто говорила, что потеряла нос из-за сильного воспалительного процесса, возникшего на фоне стресса после развода с футболистом. Она призналась, что поначалу игнорировала симптомы и даже прибегала к косметическим инъекциям, что усугубило ситуацию и привело к разрушению носовых хрящей.

Ранее был опубликован ролик с бывшей супругой Аршавина, которая уже перенесла 12 операций по восстановлению носа. По её словам, сначала проводились сложные вмешательства для восстановления каркаса носа, а теперь остались лишь коррекционные процедуры, чему она очень рада.