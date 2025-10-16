Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 12:51

Орбан призвал Европу прекратить эскалацию конфликта с Россией и начать переговоры

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европу изменить позицию в отношении конфликта с Россией, отказаться от разжигания войны и сосредоточиться на переговорах для достижения мира на континенте. Об этом он заявил в своей соцсети Х.

«Мир требует терпения, силы и смирения. Европа должна изменить свою позицию. Вместо высокомерия и разжигания огня бесконечной войны нам нужны переговоры с Россией», — написал он.

Только через диалог с Россией можно обеспечить стабильность и мир на Европейском континенте. Он подчеркнул необходимость отказа от эскалации и поиска компромиссных решений в международных отношениях.

«За работу, Европа!»: Орбан призвал ЕС договориться с Россией по Украине
«За работу, Европа!»: Орбан призвал ЕС договориться с Россией по Украине

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что президенту России Владимиру Путину была бы обеспечена полная безопасность, если бы переговоры по Украине проходили в Венгрии. По его словам, Будапешт готов гарантировать безопасность российского лидера при любых обстоятельствах, а Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда могут обсудить актуальные вопросы при необходимости.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Венгрия
  • Виктор Орбан
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar