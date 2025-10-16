Крах «макронизма»: Названа причина падения рейтинга президента Франции

Рейтинг одобрения Эмманюэля Макрона рухнул до беспрецедентно низкого уровня, в результате чего действующий президент Франции впервые за два десятилетия оказался за пределами 50 самых популярных политиков страны. Такую оценку ситуации дала политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко в комментарии для РИА «ФедералПресс».

«Исторический провал Эмманюэля Макрона в рейтинге популярности французских политиков — событие беспрецедентное», – пояснила эксперт.

Кривешко отметила, что глава государства, некогда воспринимавшийся как символ обновления, теперь сталкивается с массовым неприятием своей политики. По её словам, доля французов, негативно оценивающих деятельность президента, всего за месяц выросла с 70% до 78%.

Политолог обратила внимание на символичный факт: Макрон уступил 51-ю строчку в рейтинге своему предшественнику на посту премьер-министра Франсуа Байру, что свидетельствует о поиске обществом альтернатив среди фигур, не ассоциирующихся с нынешней властью.

Она подчеркнула, что даже бывшие президенты Олланд и Саркози никогда не опускались ниже 43-й позиции, что лишь акцентирует глубину кризиса доверия. Кривешко добавила, что ситуацию усугубляет правительственный хаос на фоне отставки премьер-министра и падения рейтингов ключевых министров, тогда как представители прогрессивных и экологических движений, напротив, набирают популярность.

Напомним, ранее стало известно, что Макрон не попал в топ-50 популярных политиков Франции и поставил антирекорд. 78% респондентов признались, что считают французского лидера очень слабым и неэффективным политиком.