Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 13:28

Крах «макронизма»: Названа причина падения рейтинга президента Франции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Рейтинг одобрения Эмманюэля Макрона рухнул до беспрецедентно низкого уровня, в результате чего действующий президент Франции впервые за два десятилетия оказался за пределами 50 самых популярных политиков страны. Такую оценку ситуации дала политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко в комментарии для РИА «ФедералПресс».

«Исторический провал Эмманюэля Макрона в рейтинге популярности французских политиков — событие беспрецедентное», – пояснила эксперт.

Кривешко отметила, что глава государства, некогда воспринимавшийся как символ обновления, теперь сталкивается с массовым неприятием своей политики. По её словам, доля французов, негативно оценивающих деятельность президента, всего за месяц выросла с 70% до 78%.

Политолог обратила внимание на символичный факт: Макрон уступил 51-ю строчку в рейтинге своему предшественнику на посту премьер-министра Франсуа Байру, что свидетельствует о поиске обществом альтернатив среди фигур, не ассоциирующихся с нынешней властью.

Она подчеркнула, что даже бывшие президенты Олланд и Саркози никогда не опускались ниже 43-й позиции, что лишь акцентирует глубину кризиса доверия. Кривешко добавила, что ситуацию усугубляет правительственный хаос на фоне отставки премьер-министра и падения рейтингов ключевых министров, тогда как представители прогрессивных и экологических движений, напротив, набирают популярность.

Шеремет сравнил грозящего санкциями Макрона с Моськой из басни Крылова
Шеремет сравнил грозящего санкциями Макрона с Моськой из басни Крылова

Напомним, ранее стало известно, что Макрон не попал в топ-50 популярных политиков Франции и поставил антирекорд. 78% респондентов признались, что считают французского лидера очень слабым и неэффективным политиком.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar