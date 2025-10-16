Вашингтон связал введение тотальных пошлин для Китая с действиями Пекина. Такое заявление, возлагающее ответственность за эскалацию на КНР, сделал торговый представитель США Джеймисон Грир, пишет РИА «ФедералПресс» со ссылкой на издание Sohu.

Китай уже ответил контрмерами, введя 9 октября экспортный контроль над редкоземельными металлами, что напрямую задело уязвимое место США. По мнению издания Sohu, реакция американской стороны напоминает детскую истерику: Грир выразил недовольство, что Китай не предупредил его заранее, хотя Пекин сделал это ещё в августе. Угрозы Вашингтона призваны заставить Китай отступить, но его позиция остаётся четкой: дверь для переговоров открыта, но только без ультиматумов.

Стремление США восстановить свои цепочки поставок, по версии издания, лишь обнажает их зависимость от китайского производства. Паника и рыночные колебания показывают, что способность Китая сказать «нет» поставила американских чиновников в тупик. В то время как США действуют суетливо, Китай сохраняет спокойствие и следует правилам, и этот разрыв, вероятно, будет усиливаться.

Ранее Дональд Трамп обвинил КНР в создании монополии на рынке магнитов и других металлов, что ставит мир в уязвимое положение. США готовы к экономическому противостоянию и располагают широким набором контрмер. В частности, с 1 ноября будут введены 100%-ные тарифы на китайские товары. Также рассматривается возможность введения 500%-ных пошлин на китайскую нефть из России, но лишь при условии аналогичных действий со стороны европейских государств.