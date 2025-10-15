Сектор Газа
Регион
15 октября, 16:40

Сенат США может разрешить Трампу ввести 500-процентные пошлины против Китая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

США рассматривают возможность введения пошлин до 500% за нефть, закупаемую Китаем у России. Однако этот шаг будет сделан только в случае, если такие же меры примут и европейские страны. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сенаторы готовы поддержать предоставление президенту Дональду Трампу соответствующих полномочий.

«85 сенаторов готовы наделить президента Трампа полномочиями устанавливать до 500% тарифов на Китай за покупку российской нефти», — сказал Бессент.

«У Трампа больше козырей»: Как завершится торговая битва между США и Китаем

Ранее Дональд Трамп заявил, что его запланированная встреча с Си Цзиньпином, по всей видимости, потеряла свою актуальность. Он обвинил Китай в создании монополии на рынке магнитов и других металлов, что ставит мир в уязвимое положение. Трамп также отметил, что Соединённые Штаты готовы к серьёзному экономическому противостоянию и имеют в своём распоряжении различные контрмеры. Кроме того, с 1 ноября текущего года США введут 100-процентные пошлины на китайские товары, в дополнение к уже существующим тарифам.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
