Сенат США может разрешить Трампу ввести 500-процентные пошлины против Китая

США рассматривают возможность введения пошлин до 500% за нефть, закупаемую Китаем у России. Однако этот шаг будет сделан только в случае, если такие же меры примут и европейские страны. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сенаторы готовы поддержать предоставление президенту Дональду Трампу соответствующих полномочий.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его запланированная встреча с Си Цзиньпином, по всей видимости, потеряла свою актуальность. Он обвинил Китай в создании монополии на рынке магнитов и других металлов, что ставит мир в уязвимое положение. Трамп также отметил, что Соединённые Штаты готовы к серьёзному экономическому противостоянию и имеют в своём распоряжении различные контрмеры. Кроме того, с 1 ноября текущего года США введут 100-процентные пошлины на китайские товары, в дополнение к уже существующим тарифам.