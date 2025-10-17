300 тысяч в день, а жена в однушке: Куда Кологривый просаживает миллионы с бешеной популярности? Оглавление Как Кологривый пытается наладить жизнь после череды скандалов Бросил жену с дочкой: Как Кологривый ушёл из семьи перед скандалом Актриса без амбиций: Что известно о таинственной жене Кологривого Долги перед налоговой и скромная студия: На что Кологривый тратит деньги Где живёт семья Никиты Кологривого Никите Кологривому исполнилось 31. К этому времени он успел стать популярным и востребованным в России актёром с неплохими гонорарами. Life.ru выяснил, как на самом деле живёт семья актёра и на что он тратит деньги. 16 октября, 21:20 Актёр Никита Кологривый живёт более чем скромно. Коллаж © LIfe.ru. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, © Shutterstock / FOTODOM / Mesam

Как Кологривый пытается наладить жизнь после череды скандалов

Бурная жизнь Никиты Кологривого после обрушившейся на него славы, кажется, заставила его сделать кое-какие выводы. Например, о ценности семейных отношений — совсем недавно столичные таблоиды стали писать о возвращении актёра в семью.

Как оказалось, в конце сентября Кологривый, его супруга Александрина Питиримова и дочь Е. засветились вместе на светской премьере фильма «Август», в котором артист сыграл одну из ролей.

Бросил жену с дочкой: Как Кологривый ушёл из семьи перед скандалом

Как писала пресса, пара познакомилась во времена учёбы в ГИТИСе. Шесть лет студенты состояли в гражданских отношениях, в 2020 году официально их зарегистрировали, а спустя год родилась дочь. Незадолго до дебоша актёра в родном Новосибирске, где, напомним, Кологривый укусил официантку, не ответившую взаимностью на его приставания, он объявил о разрыве с семьёй.

Тогда утверждалось, что пара просто разъехалась по разным квартирам, но сохранила печати ЗАГСа в паспортах. Занятно, что ни сам Кологривый, ни его супруга толком не прокомментировали причины расставания.

Cвадьба Александрины Питиримовой и Никиты Кологривого. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / n.kologrivyy

В то время ходили слухи, что артист мог увлечься своей партнёршей по съёмкам Агатой Муцениеце, но сам Никита сообщил, что из-за своей занятости ему не хватает времени даже на сон и еду, не то что отношения с кем-либо. А Питиримова и вовсе отмолчалась, отметив только, что дело вовсе не в Муцениеце и вообще не в ком-то третьем.

При этом она не вычеркнула из друзей в соцсетях ни мужа, ни свекровь — все они подписаны друг на друга и по сей день.

Актриса без амбиций: Что известно о таинственной жене Кологривого

В отличие от амбициозного мужа Александрина Питиримова сразу после выпуска в 2016 году вошла в труппу Московского Губернского театра, где играет по сей день, на телеэкраны она попала лишь однажды — сыграв Полину в мини-сериале 2019 года «Бархатный сезон».

Питиримовой 34 года, она на три с половиной года старше мужа. Несмотря на публичность своей профессии, об актрисе известно совсем немного. Специализированные сайты лишь дают данные о её образовании и ролях в театре. Life.ru удалось обнаружить, что девушка — родом из Белоруссии и жила в Минске. Похоже, и сейчас Александрина пользуется белорусским паспортом.

Никита Кологривый и Александрина Питиримова. Фото © VK / Никита Кологривый

О своей семье актриса ничего не говорит, но в соцсетях она подписана на Лиляну и Марго Питиримовых из Минска. Похоже, Лиляна — старшая сестра Александрины. Судя по её профилю, девушка зарабатывает фотографией. В качестве портфолио на её странице есть и фотосет с Никитой Кологривым.

Долги перед налоговой и скромная студия: На что Кологривый тратит деньги

В сентябре инсайдеры раскрыли стоимость одного съёмочного дня Никиты Кологривого. По данным источников, благодаря своей популярности и повышенному спросу со стороны режиссёров и продюсеров съёмочный день актёра сегодня оценивается в 250–300 тысяч рублей. Впрочем, итоговая сумма зависит от конкретного проекта и может разительно отличаться в ту или иную сторону.

Судя по сообщениям о дорогих покупках Кологривого, который в Дубае покупал жене дорогие вещи, кажется, артист не бедствует. Впрочем, и лишних денег, похоже, у него тоже нет. Об этом может свидетельствовать долг актёра перед налоговой на сумму 1,4 млн рублей, который возник в прошлом году и который он гасил частями несколько месяцев.

Life.ru не увидел в собственности Кологривого дорогих автомобилей или элитной недвижимости, но, возможно, актёр просто предпочитает не тратиться — как совсем недавно заявил он сам, копит деньги на строительство дома.

Где живёт семья Никиты Кологривого

В Москве пара жила по нескольким адресам — отнюдь не в роскошных пенатах, а в обычных панельках в нескольких районах Москвы. Похоже, это было съёмное жильё. Один из адресов — панельная 14-этажка на 3-й Парковой улице, что в столичном районе ВАО, между станциями метро «Первомайская» и «Измайловская». Здесь Кологривый и Питиримова ютились в однушке площадью 35 кв. метров.

Вторая квартира расположена в одной из панельных 16-этажных «свечек» на Ленинском проспекте, на самом краю «Леса на реке Самородинке». Здесь находится такая же однушка, но на два квадрата меньше.

А вот третья квартира, похоже, уже собственная — это студия площадью 32 квадрата, но уже в новостройке в Можайском районе столицы на улице Багрицкого. Здесь находится ЖК «Клубный дом «Концепт House». Сейчас такая же по площади недвижимость продаётся здесь за 16,5 млн рублей.

Ковидный карантин Кологривый и Питиримова пересиживали на даче в Подмосковье — в СНТ «Союз», что в Орехово-Зуевском районе. Это самое обыкновенное садовое товарищество без дворцов и яхт на собственных пирсах. Судя по доскам объявлений, цены на участки с домиками здесь можно приобрести от 350 тысяч до 4–5 млн рублей.

Авторы Евгений Кузнецов