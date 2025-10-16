Сектор Газа
16 октября, 15:30

Не оборвал связь с Россией: Раскрыт баснословный гонорар Понасенкова* за чтение лекций и стихов

Обложка © Telegram / Евгений Понасенков*

Историк и публицист Евгений Понасенков*, известный также как Маэстро, зарабатывает миллионы рублей на своих выступлениях. Как сообщает Super, его гонорары за частные мероприятия, проводимые как в России, так и за рубежом, начинаются от 2 миллионов рублей.

В программу выступлений входят лекции, монологи, чтение стихов и исполнение песен. По завершении мероприятия у публики есть возможность пообщаться с Понасенковым*, получить автограф и сделать совместное фото. Стоимость выступлений за границей достигает 30 тысяч евро (около 2,8 миллиона рублей), включая перелет и проживание в пятизвёздочном отеле. В Москве гонорар ниже – 22 тысячи евро (примерно 2 миллиона рублей), поскольку расходы на дорогу и гостиницу не включены.

Напомним, Понасенкова* признали иноагентом в апреле 2022 года. Основанием для этого послужило получение им средств из-за рубежа. Дополнительно, Министерство юстиции выявило в материалах публициста тезисы о превосходстве европейской цивилизации над российской. Попытка историка оспорить в суде решение о присвоении статуса иноагента не увенчалась успехом, и суд отказал в его исключении из списка.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Наталья Демьянова
