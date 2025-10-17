Цена золота обновила исторический максимум, превысив $4 350 за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года достигла исторического максимума на бирже Comex, превысив отметку в $4 350 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Согласно информации на 01:00 мск, цена на драгоценный металл составляла $4354 за тройскую унцию, что соответствует росту на 2,5%.

К 01:15 мск рост ускорился, и стоимость золота была на уровне $4367,8 за тройскую унцию, увеличившись на 2,83%.

Ранее сообщалось, что заявление о потенциальной встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Венгрии вызвало резкий скачок индекса Мосбиржи. Вечерние торги стали активнее дневных: индекс IMOEX2 подскочил после 20:00 и преодолел отметку в 2700 пунктов, достигнув 2703,5 пункта, что стало максимальным значением с начала октября. Инвесторы отреагировали на анонс республиканца в соцсети Truth Social, назвавшего телефонный разговор с российским президентом «хорошим и продуктивным».