17 октября, 00:21

Цена золота обновила исторический максимум, превысив $4 350 за тройскую унцию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksiy Mark

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года достигла исторического максимума на бирже Comex, превысив отметку в $4 350 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Согласно информации на 01:00 мск, цена на драгоценный металл составляла $4354 за тройскую унцию, что соответствует росту на 2,5%.

К 01:15 мск рост ускорился, и стоимость золота была на уровне $4367,8 за тройскую унцию, увеличившись на 2,83%.

Российский фондовый рынок рухнул в ожидании «‎крупного объявления» США по Украине
Ранее сообщалось, что заявление о потенциальной встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Венгрии вызвало резкий скачок индекса Мосбиржи. Вечерние торги стали активнее дневных: индекс IMOEX2 подскочил после 20:00 и преодолел отметку в 2700 пунктов, достигнув 2703,5 пункта, что стало максимальным значением с начала октября. Инвесторы отреагировали на анонс республиканца в соцсети Truth Social, назвавшего телефонный разговор с российским президентом «хорошим и продуктивным».

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

