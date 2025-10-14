Российский фондовый рынок рухнул в ожидании «‎крупного объявления» США по Украине

Российский фондовый рынок возобновил резкое падение на фоне ожидания очередного пакета военной помощи США Украине. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

В середине сессии индекс Мосбиржи снизился на 1,79%, достигнув отметки 2530,31 пункта, что стало реакцией на заявление постоянного представителя США при НАТО о готовящемся «крупном объявлении» по поставкам вооружений Киеву. Аналитики также связывают негативную динамику с продолжающимся снижением нефтяных котировок и курсом рубля.

Менее часа назад постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил о готовящемся «крупном объявлении» администрации США 15 октября, касающемся поставок вооружений Украине. На пресс-конференции дипломат призвал южноевропейские страны активизировать военную поддержку Киева.