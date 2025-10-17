У берегов Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2

Утром в пятницу у побережья северных Курильских островов было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова, пишет РИА «Новости».

Сейсмолог отметила, что эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, в 120 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска, расположенного на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 23 километров. Жители Северо-Курильска могли ощутить подземные толчки силой до трёх баллов. Опасность цунами не возникла, тревога не объявлялась.

Несколькими днями ранее, в ночь с 11 на 12 октября, у берегов северных Курил было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр располагался в 75 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска, очаг находился на глубине 30 километров. В Северо-Курильске ощущались толчки силой до 4-5 баллов, но и тогда тревога цунами не объявлялась.