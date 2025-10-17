В одиннадцати российских аэропортах сняли ограничения на полёты

В воздушных гаванях Ульяновска, Самары (Курумоч), Краснодара (Пашковский), Сочи, Калуги (Грабцево), Нижнего Новгорода (Стригино), Казани, Нижнекамска (Бегишево), Уфы, Ярославля (Туношна) и Ижевска сняли ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы», — уточнили в ведомстве.

В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолёта, направлявшиеся к Самару, и один самолёт, выполнявший рейс в Сочи. Также на запасной аэродром отправились четыре самолёта, выполнявших рейсы в Уфу, три воздушных судна, совершавших рейсы в Казань, и один самолёт, выполнявший рейс в Ярославль.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов – это приоритет.

Напомним, в ночь на 17 октября серия взрывов прозвучала над Сочи. Местные жители рассказали, что слышали около трёх взрывов в воздушном пространстве Адлера. Как утверждают очевидцы, характерные звуки пролёта беспилотных летательных аппаратов появились со стороны Абхазии.