17 октября, 03:46

Мэр Прошунин сообщил, что система ПВО отражает ракетную атаку на Сочи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dahhi doo

В Сочи в настоящее время работает система противовоздушной обороны, отражая ракетную атаку. Об этом сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин в своём Telegram-канале.

«Внимание! В Сочи работает система ПВО. Отражается ракетная атака», — говорится в сообщении.

Ранее градоначальник предупредил жителей об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города.

Новости СВО. ВС РФ взяли в огневое кольцо Красноармейск, развивают прорыв у Новопавловки, Путин и Трамп решали судьбу Украины и «томагавков», 17 октября

А накануне вечером, 16 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках украинских беспилотников на три муниципалитета региона. Повреждения коснулись гражданской инфраструктуры и жилых домов. В частности, в Валуйском округе и Шебекинском округе ударам подверглись объекты торговли, домовладения и линии электропередач. Также стало известно о гибели мужчины, прибывшего в Дорогощь Грайворонского округа из Москвы с гуманитарной миссией, в результате атаки украинского дрона.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

