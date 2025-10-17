За ночь расчёты ПВО сбили 61 украинский беспилотник над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над рядом регионов России и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, 32 БПЛА сбили над территорией Республики Крым, 13 — над Ростовской областью, шесть — над акваторией Чёрного моря, пять — над Брянской областью, по два — над Тульской областью и Московским регионом, и один — над Курской областью.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 октября над Сочи была слышна серия взрывов. В городе сработала система ПВО для отражения атаки беспилотных летательных аппаратов. Местные жители сообщали о трёх взрывах в районе Адлера, а также о звуках, схожих с пролётом БПЛА со стороны Абхазии. В городе была объявлена воздушная тревога.