За ночь расчёты ПВО сбили 61 украинский беспилотник над регионами России
Обложка © Telegram / Минобороны России
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над рядом регионов России и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно данным ведомства, 32 БПЛА сбили над территорией Республики Крым, 13 — над Ростовской областью, шесть — над акваторией Чёрного моря, пять — над Брянской областью, по два — над Тульской областью и Московским регионом, и один — над Курской областью.
Ранее сообщалось, что в ночь на 17 октября над Сочи была слышна серия взрывов. В городе сработала система ПВО для отражения атаки беспилотных летательных аппаратов. Местные жители сообщали о трёх взрывах в районе Адлера, а также о звуках, схожих с пролётом БПЛА со стороны Абхазии. В городе была объявлена воздушная тревога.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.