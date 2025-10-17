В Ростовской области отразили массированную атаку украинских беспилотников

Масштабная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была предотвращена в ночь на 17 октября в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Российские системы ПВО нейтрализовали дроны над территориями пяти районов области: Новошахтинска, Миллеровского, Белокалитвинского, Красносулинского и Родионово-Несветайского. В результате падения обломков БПЛА никто из жителей области не пострадал.

Информацию о последствиях на земле в хуторе Кисилево Красносулинского района в настоящее время уточняют. Угроза применения БПЛА в Ростовской области снята спустя почти 10 часов.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО минувшей ночью уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат над рядом регионов России и акваторией Чёрного моря. По данным Министерства обороны РФ, 32 БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, 13 — над Ростовской областью, шесть — над акваторией Чёрного моря, пять — над Брянской областью, по два — над Тульской областью и Московским регионом, и один — над Курской областью.