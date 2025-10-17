Сектор Газа
Оксфорд наградил дочь главы Узбекистана Мирзиёева за вклад в права женщин

В Британии Оксфорд наградил дочь главы Узбекистана Мирзиёева за права женщин. Обложка © Telegram / Saida Mirziyoyeva

Оксфордский университет удостоил награды дочь президента Узбекистана Саиду Мирзиёеву за вклад в расширение доступа женщин к образованию, борьбу с домашним насилием и продвижение лидерства среди женщин. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

В Британии Оксфорд наградил дочь главы Узбекистана Мирзиёева за права женщин. Фото © Telegram / Saida Mirziyoyeva

В университете отметили её работу по расширению возможностей женщин и продвижению миссии вдохновения через образцовое лидерство. Саида Мирзиёева также анонсировала запуск программы по изучению узбекского языка в Оксфорде. В материале издания обратили внимание, что Великобритания является членом НАТО, а Узбекистан — участником СНГ и наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.

Ранее сообщалось, что дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат была удостоена государственной награды за общественную деятельность. Несмотря на молодой возраст, она внесла значительный вклад в развитие республики, проявляя себя на разных ответственных должностях — от руководителя департамента дошкольного образования мэрии Грозного до первого заместителя главы Администрации по взаимодействию с социальным блоком.

