Кассир пекарни в Петербурге обхитрила грабителя, он в сердцах бросил нож и убежал

Полиция возбудила уголовное дело о разбойном нападении с применением ножа в одной из городских пекарен. Об инциденте сообщили в правоохранительных органах.

Неудачное ограбление. Видео © «Телеканал Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

Неизвестный в тёмном капюшоне, скрывавшем лицо, ворвался в заведение на улице Комсомола. В этот момент продавец как раз пересчитывала дневную выручку. На опубликованном телеканалом «Санкт-Петербург» видео видно, как злоумышленник начал угрожать кассиру холодным оружием, требуя передать ему все деньги из кассового аппарата.

Смелая женщина сумела отвлечь грабителя, сунув ему в руки платёжный терминал, а затем укрылась в подсобном помещении. Осознав, что терпит фиаско, преступник в ярости швырнул нож в сторону продавца и бежал ни с чем.

