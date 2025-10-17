Гжель, разнообразие и красный цвет: Иностранцы рассказали, какой увидели Россию впервые

Что чувствует человек, впервые оказавшийся в Москве? Как звучит Россия глазами тех, кто видел её только в новостях — а теперь гуляет по Красной площади и пробует окрошку?

С 13 по 17 октября в столице проходит международная программа «Узнай Россию», которую организует АНО «Евразия». В этом году Москву посетили 22 участника из 10 стран — от Испании до Нидерландов. Среди них — студенты, предприниматели, врачи, спортсмены и те, у кого с Россией связаны личные истории.

Видео © Life.ru

Программа рассчитана не только на туристические впечатления. Гости знакомятся с российской культурой, технологическими достижениями и повседневной жизнью. Экскурсии по Красной площади, парку «Зарядье» и Музею Победы, мастер-класс по гжельской росписи, визит в «Сколково» — всё это часть большой идеи: показать Россию без фильтров, такой, какой она есть.

Иностранные гости рассказывают, как менялось их восприятие страны.

Это мой первый раз в России… Меня удивила Москва. Я думала, что она намного больше, но она — европейский город. Первое слово, которое приходит на ум — “разнообразие”. И цвет, который ассоциируется с Россией, — по стилю гжель Эвелин студентка из Венгрии

Христо из Греции, студент юридического факультета, признаётся, что хотел бы пройти практику в Москве и остаться здесь.

Я люблю Россию. Это правда центр технологичности и культуры. Масленица показалась необычной — в этом сжигании чучела есть что-то поэтичное Христо гость из Греции

Петра из Нидерландов рассказывает, что давно мечтала увидеть Москву:

«Если бы Россия была человеком, это был бы сильный человек, как атлет. Цвет? Красный. Красные звёзды и всё такое — вы понимаете. А ещё я запомню вечер в караоке с русскими. Мы пели вместе — и это было невероятно».

У Енакия из Болгарии — личная связь с Россией.

Моя бабушка родом из Санкт-Петербурга. Это как вернуться домой. Москва — потрясающий город, мой любимый из всех крупных городов мира. И я хочу вернуться — проехать поездом из Петербурга во Владивосток Енакий из Болгарии

Маргарита, студентка из Болгарии, призналась, что не привезла с собой ни одного стереотипа, а увозит — чувство тепла:

«Я просто влюблена в эту страну, если честно. Немножко почувствовала себя дома».

Организаторы говорят, что цель программы — разрушить мифы и дать молодым людям возможность увидеть Россию своими глазами. По итогам прошлогоднего проекта половина участников признали, что страна оказалась гораздо более развитой и гостеприимной, чем они представляли, а каждый шестой полностью изменил отношение к ней.

Возможно, именно в этом и есть главное открытие проекта: за цифрами и экскурсиями — простое человеческое чувство. Когда впервые видишь Москву не на экране, а в отражении Кремлёвских звёзд, стереотипы растворяются. И остаётся только одно — желание вернуться.