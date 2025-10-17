Глава Минпромторга призвал прекратить ввоз иностранных самолётов в Россию

Россия должна постепенно отказаться от режима временного ввоза иностранных самолётов, поскольку он создаёт неравные условия между импортом и отечественным авиастроением. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Нам необходимо прекращать режим временного ввоза. Может быть, не сию секунду, <...>, но в момент, когда мы будем уже иметь сертифицированные машины, нам совершенно точно нужно уже сейчас декларировать отмену этих льготных режимов для импорта», — заявил Алиханов.

Министр отметил, что сохранение действующих преференций создаёт «диспаритет» между российскими производителями и импортом. По его словам, авиакомпании получают более выгодные условия кредитования и финансирования при закупке иностранных воздушных судов, что тормозит развитие национального авиапрома.

Кроме того, Минпромторг ранее предложил ограничить использовать зарубежных катетеров и стентов. Ведомство указало, что в настоящее время в России действует не менее семи предприятий, занимающихся производством указанных медицинских изделий.