В России планируют ограничить использование импортных катетеров и стентов

Российские больницы и медицинские клиники могут столкнуться с ограничениями на государственные закупки импортных катетеров и стентов для коронарных артерий. Министерство промышленности и торговли разработало проект постановления правительства, предусматривающий внесение изменений в перечень иностранных товаров, работ и услуг, в отношении которых действуют ограничения или запреты на ввоз. Об этом передаёт газета «Известия».

Проект предполагает внесение в обновлённый список «Катетера баллонного стандартного для ангиопластики» и «Стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство, стентов для коронарных артерий, металлических непокрытых».

В Минпромторге отметили, что в настоящее время в России действует не менее семи предприятий, занимающихся производством указанных медицинских изделий. В пояснительной записке к документу отмечается, что суммарные производственные мощности российских предприятий позволяют выпускать более 700 тысяч коронарных стентов и 650 тысяч баллонных катетеров в год.

«Отмечается, что по информации, представленной «Наномед», потребности рынка в 2021 и 2022 годах в стентах коронарных составляли порядка 300 тыс. и 330 тыс. соответственно, и 489 тыс. и 537 тыс. катетеров баллонных. Это подтверждает возможности отечественных предприятий обеспечить потребности системы здравоохранения в соответствующей продукции в полном объёме», — сказано в пояснительной записке к проекту.

В Минпромторге уверены, что данная мера окажет поддержку отечественным производителям и позволит открывать новые предприятия без риска неудовлетворения потребностей систем здравоохранения.

Врачи, комментируя инициативу властей, признают, что она может повлиять на качество медицинского обслуживания, однако считают, что это необходимый шаг для развития производства таких изделий в России. При этом, как сообщает Минздрав, количество «неблагоприятных событий» при использовании медицинских изделий российского производства не превышает аналогичный показатель для импортной продукции.

