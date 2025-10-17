Чиновник скончался после секс-марафона с трёмя женщинами

В нигерийском штате Кацина помощник суперинтенданта таможенной службы скончался в отеле после секс-марафона с тремя партнёршами. Об этом сообщает The Guild Nigeria.

Уточняется, что тело 45-летнего чиновника Лавала Тукура обнаружили утром 16 октября в номере отеля, где он провёл ночь с женщинами. При осмотре помещения в мусорном ведре были найдены упаковки от препаратов для усиления потенции.

Полиция задержала трёх подозреваемых, две из которых заселились в отель вместе с Тукуром, а третья присоединилась позднее. Таможенная служба охарактеризовала смерть коллеги как «тяжёлую утрату» и пообещала оказать полное содействие в расследовании инцидента.

