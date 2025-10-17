Сектор Газа
17 октября, 10:45

Чиновник скончался после секс-марафона с трёмя женщинами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

В нигерийском штате Кацина помощник суперинтенданта таможенной службы скончался в отеле после секс-марафона с тремя партнёршами. Об этом сообщает The Guild Nigeria.

Уточняется, что тело 45-летнего чиновника Лавала Тукура обнаружили утром 16 октября в номере отеля, где он провёл ночь с женщинами. При осмотре помещения в мусорном ведре были найдены упаковки от препаратов для усиления потенции.

Полиция задержала трёх подозреваемых, две из которых заселились в отель вместе с Тукуром, а третья присоединилась позднее. Таможенная служба охарактеризовала смерть коллеги как «тяжёлую утрату» и пообещала оказать полное содействие в расследовании инцидента.

Суд обязал женщину выплатить крупную сумму семье умершего после секса с ней любовника
Ранее сообщалось, что пара любовников разгромила бар в Новосибирске после замечаний о громком сексе. Итогом стал разбитый стол, множество стаканов и бутылок на барной стойке, а сумма причинённого ущерба от пьяной выходки превысила 30 тысяч рублей.

