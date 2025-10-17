Сектор Газа
17 октября, 11:41

Финский политик связал встречу Путина и Трампа со скорым концом СВО

Обложка © ТАСС / AP

Планируемая встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Венгрии может означать приближение конца украинского конфликта. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X (бывший Twitter).

«Шоу для поджигателей войны скоро закончится…» — написал политик, комментируя сообщение о готовности Трампа встретиться с Путиным для обсуждения прекращения боевых действий.

Белый дом назвал разговор Путина и Трампа продуктивным и очень хорошим

Ранее, 16 октября, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Российский лидер поздравил президента США с соглашением о прекращении огня в секторе Газа и поблагодарил первую леди Меланию Трамп за участие в гуманитарных инициативах по возвращению российских и украинских детей домой. После беседы Трамп сообщил о намерении провести личную встречу с Путиным в Венгрии, которая рассматривается как нейтральная площадка для будущего саммита.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

