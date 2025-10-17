Финский политик связал встречу Путина и Трампа со скорым концом СВО

Планируемая встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Венгрии может означать приближение конца украинского конфликта. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее, 16 октября, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Российский лидер поздравил президента США с соглашением о прекращении огня в секторе Газа и поблагодарил первую леди Меланию Трамп за участие в гуманитарных инициативах по возвращению российских и украинских детей домой. После беседы Трамп сообщил о намерении провести личную встречу с Путиным в Венгрии, которая рассматривается как нейтральная площадка для будущего саммита.