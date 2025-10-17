Путин разрешил китайской компании приобрести акции «Сибура»

Теперь китайская структура Sinopec Soihl Hong Kong Holding может приобрести у другой «дочки» Sinopec 217,8 млн акций «Сибура», что составляет 8,5% уставного капитала компании. Такое распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

«Разрешить совершение Соихл Гонконг Холдинг Лимитед... сделки по приобретению 217 847 910 обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сибур Холдинг», принадлежащих Соихл Сайпрус Инвестмент Лимитед», — говорится в указе.

Общий уставной капитал «Сибура» составляет 25,6 млрд рублей, разделённый на 2,56 млрд обыкновенных акций. Таким образом, сделка между структурами Sinopec передаёт одной из них долю в 8,5% компании.

