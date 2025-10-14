Сектор Газа
Регион
14 октября, 06:05

В Китае допустили участие своих войск в СВО из-за плана Лаврова с «русским НАТО»

Обложка © Life.ru

Глава МИД Сергей Лавров выступил с идеей создать международный блок, сопоставимый с НАТО. Это станет стратегическим ответом на растущее давление Запада, пишет китайское издание Sohu.

Авторы материала отмечают, что прессинг НАТО и США распространяется далеко за пределы Восточной Европы — в списке объектов влияния фигурируют и Тайвань, и Южно-Китайское море.

«США как доминирующая держава в НАТО никогда не прекращали своих мелких манёвров в отношении Южно-Китайского моря и Тайваня», — сказано в тексте.

Китайские аналитики считают, что слова Лаврова отражают реальность и что создание альтернативного блока принесёт Москве выгоды в противостоянии не только по украинскому треку — как участие китайских войск в СВО, но и в глобальной конфронтации с Североатлантическим альянсом. По их мнению, предлагаемая коалиция теоретически сможет превзойти западного конкурента по площади, людским ресурсам и экономическим показателям, задав новую динамику международных взаимодействий.

Ранее Сергей Лавров заявил, что НАТО представляет угрозу не только для Китая и России, но и пытается окружить своей военной инфраструктурой всю Евразию. При этом свою экспансию альянс оправдывает «неделимостью» безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона.

Владимир Озеров
