17 октября, 13:07

Из «Сказки» в Трампа: На Украине раскритиковали переименование сквера в Чернигове

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Украинский Институт национальной памяти выразил неодобрение по поводу решения о переименовании сквера «Сказка» в Чернигове в честь президента США Дональда Трампа. Об этом, ссылаясь на слова представителя института Сергея Бутко, сообщает издание «Страна.ua».

«На мой взгляд — это очень плохо. Потому что у нас в обществе большое количество претензий», — заявил Бутко.

Известно, что депутаты, предложившие переименование, были в курсе действующего на Украине правила: называть объекты в честь людей можно только после их смерти.
Напомним, что ранее Украинский Институт национальной памяти признал творчество Александра Пушкина, а также связанные с ним объекты культуры «российским империализмом». Согласно документу, все объекты, связанные с Пушкиным, подлежат «декоммунизации» по украинскому закону.

Наталья Демьянова
