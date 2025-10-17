Мэрия подтвердила взрыв на химическом заводе в Стерлитамаке
Обложка © Life.ru
Администрация Стерлитамака подтвердила, что на химическом заводе Авангард» в одном из цехов произошёл взрыв.
«В настоящее время на месте работают все службы и ведомства. Данные о погибших и пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.
Власти подчёркивают, что ситуация находится на контроле, и просят жителей не поддаваться панике.
Напомним, о том, на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке произошёл взрыв, сообщили местные жители. СМИ сообщали, что авария произошла на нитроузле предприятия.
