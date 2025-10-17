Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 19:34

Принц Эндрю откажется от титула герцога Йоркского из-за связи с Эпштейном

Обложка © Flicrk / Titanic Belfast

Обложка © Flicrk / Titanic Belfast

Брат британского короля Карла III принц Эндрю перестанет использовать титул герцога Йоркского на фоне продолжающихся обвинений в его связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Это следует из его заявления, которое публикует пресс-служба Букингемского дворца.

В заявлении отмечается, что после обсуждения с королём Карлом III и другими членами семьи был сделан вывод о том, что продолжающиеся обвинения в адрес принца Эндрю отвлекают внимание от деятельности монарха и королевской семьи. Принц Эндрю подчеркнул, что всегда ставил интересы семьи и страны на первое место, и напомнил о своём решении пятилетней давности отойти от общественной жизни.

«Я придерживаюсь своего решения пятилетней давности отстраниться от общественной жизни. С согласия Его Величества мы чувствуем, что я должен теперь сделать ещё один шаг. Таким образом, я более не буду использовать свой титул или присвоенные мне награды», — сказал принц.

Экс-премьер-министр Британии Тони Блэр оказался замешан в истории с Эпштейном
Экс-премьер-министр Британии Тони Блэр оказался замешан в истории с Эпштейном

Напомним, на прошлой неделе в британский СМИ появились сообщения о том, что принц Эндрю уверял Джеффри Эпштейна в том, что они вместе справятся с разразившимся скандалом из-за публикации фотографии, на которой принц запечатлён в компании несовершеннолетней девушки. Утверждается, что в электронном письме принц Эндрю выразил обеспокоенность возможными последствиями публикации для Эпштейна, однако заверил его в своей поддержке.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar