Город Чугуев, расположенный в Харьковской области Украины, полностью лишился электроснабжения. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на информацию местных источников. По данным СМИ, причиной отключения стали взрывы.

«Чугуев Харьковской области остался без света после массированного удара, сообщают местные паблики. По их информации, в городе было 12 взрывов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ряд населённых пунктов в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области остались без электроснабжения из-за атаки вражеского беспилотника. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о повреждении объекта инфраструктуры и работе аварийных служб по устранению последствий. Он отметил, что ситуация находится под контролем, и власти принимают меры для скорейшего восстановления электроснабжения.