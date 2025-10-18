Расчёты ПВО уничтожили 29 украинских дронов за два часа

Расчёты противовоздушной обороны России в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени перехватили 29 украинских беспилотников над семью российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Наибольшее число сбитых дронов было зафиксировано в Воронежской области — девять, в Белгородской — восемь, в Брянской — шесть. Ещё по два дрона сбили над Волгоградской и Орловской областями, по одному — над Курской и Ростовской областями.

Ранее в Белгородской области ряд населённых пунктов в Краснояружском и Ракитянском районах остался без электроснабжения. Как заявил местный губернатор, причиной происшествия стало повреждение объекта инфраструктуры в результате атаки вражеского беспилотника. В настоящее время аварийные службы занимаются устранением последствий.