17 октября, 23:20

В Сочи, Тамбове и Пензенской области ввели ограничения на полёты

План «Ковёр» ввели в аэропортах Сочи и Тамбова, а также над рядом районов Пензенской области. Об этом сообщили представители Росавиации, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и пресс-служба аэропорта Сочи.

В связи с введёнными ограничениями рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе рейсов у представителей авиакомпаний и в справочных службах аэропортов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнила пресс-служба Росавиации.

Ряд населённых пунктов Белгородской области остался без света после атаки БПЛА

Ранее сообщалось, что расчёты ПВО отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. В период с 21:00 до 23:00 по московскому времени было перехвачено двадцать девять украинских дронов. Наибольшее количество целей уничтожено над Воронежской, Белгородской и Брянской областями. Кроме того, БПЛА сбили над Волгоградской, Орловской, Курской и Ростовской областями.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

