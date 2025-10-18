Росавиация сообщила об ограничениях в работе ещё шести аэропортов России

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в ряде аэропортов. Об этом сообщили в Росавиации.

План «Ковёр» ввели в аэропортах Калуги (Грабцево), Нижнего Новгорода (Стригино), Пензы, Самары (Курумоч), Ярославля (Туношна) и Ульяновска (Баратаевка).

Также сообщается, что на три часа ограничивали работу аэропорта Саратова (Гагарин). С 02:18 мск воздушная гавань работает в штатном режиме.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнила пресс-служба Росавиации.

В воздушной гавани Сочи отменили план «Ковёр». В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» пять самолётов.

Ранее сообщалось, что в Сочи прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. По предварительным данным, системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников. По словам очевидцев, сирены зазвучали после полуночи. Вслед за этим на окраине города было слышно несколько мощных взрывов — в сумме около 10 хлопков.