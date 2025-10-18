Сектор Газа
Регион
18 октября, 02:20

План «Ковёр» сняли в четырёх аэропортах России, ввели в одном

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на полёты были отменены в четырёх аэропортах России, но введены в одном. Меры принимаются для обеспечения безопасности воздушного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Пенза, Самара, Ульяновск, Калуга. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении. В то же время план «Ковёр» действует в воздушной гавани Уфы.

За время действия ограничений на запасные аэропорты ушли два самолёта, летевших в Самару, и одно судно, направлявшееся в Ульяновск.

Ранее расчёты противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотников в небе над областным центром и четырьмя районами Воронежской области. Угроза атаки БПЛА была отменена в Воронеже, а также в Острогожском и Лискинском районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

