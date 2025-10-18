Выяснилось, чем грозит россиянам просрочка замены счётчиков воды

Если счётчик воды эксплуатируется дольше положенного срока или поверка проводится с опозданием, жители рискуют переплатой за жилищно-коммунальные услуги. Об этом рассказал РИА «Новости» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Парламентарий напомнил, что срок эксплуатации счётчиков составляет 12 лет, после чего требуется их замена, а поверка холодной воды проводится раз в шесть лет, горячей — каждые четыре. Нарушение этих сроков ведёт к расчёту начислений по среднему расходу за последние шесть месяцев.

Колунов добавил, что по истечении трёх месяцев после окончания поверки применяется повышающий коэффициент: 1,5 для регионов и 3 для Москвы, что увеличивает плату соответственно. Он также упомянул, что установка счётчиков — обязанность собственников, а оплата по факту расходования куда выгоднее, чем оплата по нормативу с коэффициентом.

А Life.ru рассказал, что управляющие компании в России с первого квартала 2026 года обяжут предоставлять отчёты о своей работе в ГИС ЖКХ по единой форме. Цель инициативы — сделать работу управляющих компаний прозрачной и подконтрольной жильцам. Отчёт будет содержать информацию о доходах и расходах, долгах, перечне работ, состоянии дома и сведениях о собраниях.