Управляющие компании в России будут отчитываться по единой форме с 2026 года

Управляющие компании в России с первого квартала 2026 года обяжут предоставлять отчёты о своей работе в ГИС ЖКХ по единой форме. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишет РИА «Новости». Депутат подчеркнул, что цель инициативы — сделать работу управляющих компаний прозрачной и подконтрольной жильцам.

«В сфере ЖКХ грядут важные изменения: для управляющих компаний утверждают единую форму отчётности перед собственниками. Публиковаться отчёты будут в ГИС ЖКХ, начиная с первого квартала 2026 года», — заявил Кошелев.

По его словам, унифицированный отчёт положит конец неразберихе, когда каждая компания отчитывалась по-своему, что затрудняло сравнение эффективности и понимание финансовых потоков. Отчёт будет содержать информацию о доходах и расходах, долгах, перечне работ, состоянии дома и сведениях о собраниях.

Ранее сообщалось, что с 1 марта срок оплаты услуг ЖКХ в России перенесли на 15-е число каждого месяца. Новая дата согласует график платежей с периодом получения зарплаты. Ранее начисление пеней за несвоевременную оплату происходило до того, как у большинства граждан появлялись доходы, что вызывало жалобы.