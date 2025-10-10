Валдайский форум
10 октября, 02:38

Крайний срок оплаты ЖКХ в России перенесут с 1 марта

Аксененко: Срок оплаты ЖКХ в России перенесли на 15-е число каждого месяца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lenar Nigmatullin

С 1 марта россияне смогут оплачивать коммунальные услуги до 15-го числа вместо 10-го. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя председателя Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко.

Согласно депутату, новая дата позволит согласовать график платежей с периодом получения зарплаты. По его словам, ранее начисление пеней за несвоевременную оплату происходило до того, как у большинства граждан появлялись доходы, что вызывало жалобы.

«Добросовестные плательщики не будут получать штрафы и пени просто за то, что у них выплаты на работе не совпадали по сроку с датой оплаты ЖКУ. Таким образом планируется устранить несоответствие и снизить число задолженностей по ЖКУ», — отметил парламентарий.

Платёжки пугают цифрами? 5 реальных способов сэкономить на ЖКХ прямо сейчас

А ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что с 1 марта россияне будут получать квитанции за услуги ЖКХ не 1-го числа, а в течение первых пяти дней месяца. По его словам, перенос даты позволит управляющим компаниям точнее рассчитывать суммы, а гражданам — быть уверенными в корректности начислений.

Тимур Хингеев
