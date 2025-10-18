Сектор Газа
На Украине сочли Полтавскую битву пропагандой российского империализма

Обложка © Wikipedia / Пьер-Дени Мартин

На Украине Полтавская битва и все связанные с ней объекты культурного наследия и географические названия признаны пропагандой «российского империализма». Об этом говорится в материалах Института национальной памяти Украины, с которыми ознакомился ТАСС.

Теперь местные власти обязаны «декоммунизировать» все объекты, связанные с памятью о Полтавской битве, произошедшей 27 июня 1709 года. Это сражение, ключевое в Северной войне между русскими войсками Петра I и шведской армией Карла XII, обеспечило России стратегическое преимущество. Кстати, в битве участвовали и украинцы, включая Киевский и Черниговский полки.

Ранее творчество Александра Пушкина, а также связанные с ним объекты культуры и географические названия на Украине признали инструментом пропаганды «российского империализма». Теперь также все объекты, связанные с поэтом, подлежат «декоммунизации» по украинскому закону.

