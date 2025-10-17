Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

17 октября, 06:39

Русский офицер Шмидт на Украине признан символом «российского империализма»

Русский морской офицер Пётр Шмидт. Обложка © ТАСС / Репродукция ТАСС

Теперь на Украине любое упоминание русского морского офицера Петра Шмидта считается пропагандой «российского империализма». Это следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.

Пётр Шмидт, капитан 2-го ранга и позже известный как «лейтенант Шмидт», был одним из руководителей Севастопольского восстания на крейсере «Очаков» против царской власти во время революции 1905 года. Согласно украинскому закону, все памятники, топонимы и другие объекты, связанные с его именем, должны быть переименованы или сняты с учёта как часть программы декоммунизации и борьбы с символами «российского империализма».

Ранее сообщалось, что власти Одессы планируют переименовать улицу Василия Чапаева в честь бойца полка «Азов»* Максима Голокозенко, погибшего в 2015 году. Кроме того, чиновники обсуждают возможность назвать Среднюю улицу в Хаджибейском районе в честь ещё одного украинского военнослужащего — бойца нацкорпуса «Правый сектор» Сергея Табалы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Террористические и экстремистские организации, запрещённые на территории России.

Милена Скрипальщикова
