20 сентября, 13:51

Улицу Чапаева в Одессе хотят назвать в честь головореза из «Азова»*

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Власти Одессы рассматривают возможность переименования улицы Василия Чапаева в честь бойца полка «Азов»* Максима Голокозенко, погибшего в 2015 году. Соответствующая инициатива была озвучена на заседании городского совета, сообщает украинское издание «Общественное».

Помимо этого, чиновники намерены рассмотреть вопрос о переименовании Средней улицы в Хаджибейском районе, которая может быть названа в честь ещё одного украинского военнослужащего — бойца нацкорпуса «Правый сектор*» Сергея Табалы.

Также на Украине призывают отказаться от «копейки», поскольку это название является наследием общего прошлого и объединяет её с Россией, Беларусью и Приднестровьем. По его словам, этот символ необходимо убрать как из ценников, так и из повседневного мышления украинцев.

* Террористические и экстремистские организации, запрещённые на территории России.

