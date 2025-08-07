В Национальном банке Украины недовольны тем, что копейка связывает Незалежную с Россией. Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что монету нужно переименовать, так как её название также используется в Москве, Минске и Тирасполе.

По словам Пышного, копейка символизирует связь с Москвой и другими городами, и её присутствие в повседневной жизни украинцев — на ценниках и в сознании — необходимо изменить.

«Копейка — это кусок Москвы, который у нас остаётся в кармане, на наших ценниках, а главное — в голове. <...> [Копейка] объединяет нас с ней (Москвой. — Прим. Life.ru), Минском и Тирасполем. Потому что больше нигде нет копейки как разменной фракции национальной валюты», — сказал Пышный в интервью агентству РБК-Украина.

Глава Нацбанка также пожаловался на то, что Верховная Рада до сих пор не приняла законопроект о замене копеек на новые разменные монеты — шаги. В настоящее время в обращении находится 1,4 миллиарда монет номиналом 50 копеек, и Нацбанк ежегодно выпускает новые партии для поддержания их количества.

По его словам, несмотря на отсутствие решения от Верховной Рады, в этом году планируется отчеканить 20 миллионов монет номиналом 50 копеек, поскольку они все ещё востребованы. Пышный добавил, что полное изъятие этих монет из обращения не планируется; они будут использоваться параллельно с новыми шагами.