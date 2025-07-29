Украина изымает из оборота копейки

Национальный банк Украины с 1 октября 2025 года намерен начать постепенное изъятие из обращения монет номиналом 10 копеек. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

На данный момент в стране остаются две копеечные монеты — 10 и 50 копеек. В Нацбанке пояснили, что чеканка 10-копеечных монет будет прекращена, а уже находящиеся в обращении экземпляры будут постепенно изыматься и утилизироваться через банковскую систему. При этом новые монеты данного номинала выпускаться не будут.

До момента полного вывода монеты из оборота банки и торговые сервисы по-прежнему обязаны принимать её к оплате.

Отмечается, что речь пока идёт о предварительном плане — окончательное решение ещё не принято. По данным Нацбанка, сейчас в обращении находится 4,1 млрд монет по 10 копеек и 1,4 млрд — по 50.