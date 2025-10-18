Главу объединения частных детективов Матушкина арестовали за госизмену

Президент некоммерческого партнёрства «Международное объединение частных детективов» Андрей Матушкин арестован в Санкт-Петербурге по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщили источники РБК в правоохранительных органах.

По данным следствия, Матушкин собирал сведения, составляющие государственную тайну, и передавал их за рубеж. Также его подозревают в сотрудничестве с разведкой одной из стран Балтии.

Как сообщил частный детектив Михаил Локтионов, вместе с Матушкиным по делу проходили ещё двое детективов, одного из которых позже отпустили. Локтионов утверждает, что членство в ассоциации было доступно любому, кто платил взносы, и среди участников были детективы из США и Великобритании. По его словам, «деньги в виде взносов... всегда были главным звеном, чтобы стать её членом».

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», сам Матушкин с 2021 года находится в стадии банкротства. Дело рассматривается в закрытом режиме, так как его материалы содержат гостайну.