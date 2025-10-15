Сливал данные ВСУ: Продавца из Брянской области осудили на 12 лет за госизмену

Продавец-консультант из Брянской области получил 12 лет тюрьмы за сотрудничество с ВСУ. Суд признал его виновным по статье о госизмене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, 35-летний гражданин активно выступал против СВО на Украине. Он не только передавал украинской стороне секретные сведения о российских войсках, договорившись об этом с представителем украинского Минобороны, но и пытался убедить российских военнослужащих сдаться в плен.

Следствие установило, что мужчина также обратился к местной жительнице с просьбой предоставить информацию о её знакомом, который должен был отправиться в зону боевых действий. Он предложил организовать сдачу этого человека в плен. Женщина, осознав противоправность его действий, обратилась в полицию. В результате мужчина был задержан.

Ранее по статье о госизмене на 13 лет угодил за решётку студент из Санкт-Петербурга. Его признали виновным в финансировании ВСУ и оправдании терроризма. Известно, что молодой человек хотел развиваться в сфере журналистики.