Верховный суд не позволил назначать излишне мягкое наказание за госизмену

Верховный суд РФ в своём обзоре практики постановил, что смягчающие обстоятельства не могут служить достаточным основанием для назначения чрезмерно мягкого наказания за государственную измену.

Этот принцип был проиллюстрирован делом россиянина, которому за госизмену назначили всего пять лет лишения свободы, хотя санкция статьи предусматривала от 12 до 20 лет, вплоть до пожизненного заключения. Согласно материалам дела, осужденный, действуя в интересах СБУ, склонял российских военнослужащих к сдаче в плен с оружием и техникой за вознаграждение, собирая и передавая их личные данные. Суд первой инстанции, приняв во внимание молодость, раскаяние и активную помощь следствию, назначил срок ниже минимального порога.

Прокурор оспорил этот приговор, сославшись на его крайнюю мягкость. Он указал, что в решении суда не было должного обоснования того, как именно смягчающие факторы смогли существенно снизить общественную опасность этого преступления. В частности, прокурор настаивал, что суд первой и апелляционной инстанций не учли контекст: преступление было совершено в период специальной военной операции, имеющей критическое значение для суверенитета России.

Верховный суд согласился с доводами прокурора, отменил излишне мягкий приговор и отправил дело на новое рассмотрение, по результатам которого осужденный получил уже 12 лет.

ВС РФ особо подчеркнул: исключительными согласно статье 64 УК РФ могут быть признаны лишь те смягчающие обстоятельства, которые существенно уменьшают степень общественной опасности самого преступления. Включение этого дела в обзор практики направлено на обеспечение единообразия судебных решений. Данный обзор стал первым, выпущенным Верховным судом РФ под председательством Игоря Краснова.

Между тем Верховный суд Южно-Африканской Республики (ЮАР) признал решение московского арбитража в пользу российской «дочки» Google по делу о банкротстве. Ордер на исполнение решения был опубликован и отправлен 1 октября шерифу.