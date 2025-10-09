Суд в ЮАР исполнит решение России о взыскании с Google 10 млрд рублей

Верховный суд Южно-Африканской Республики (ЮАР) признал решение московского арбитража в пользу российской «дочки» Google по делу о банкротстве. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на партнёра адвокатского бюро Art De Lex Артура Зурабяна и директора юридической фирмы Pagel Schullenburg Зане Хартман.

Ордер на исполнение решения был опубликован и отправлен 1 октября шерифу.

В рамках дела о банкротстве, конкурсный управляющий Валерий Таляровский в апреле 2024 года подал заявление об оспаривании выплаты дивидендов материнской компании Google International LLC. Это заявление было основано на пункте 2 статьи 61.2 закона о банкротстве, касающемся «вредоносных сделок».

Оспариваемая выплата была осуществлена сразу после того, как московский арбитраж обязал Google разблокировать YouTube-аккаунт НАО «Царьград-медиа» в декабре 2021 года. Зурабян пояснил, что судебный акт предусматривал начисление неустойки, и Google пытался избежать её уплаты, переводя деньги под видом дивидендов за границу.

Конкурсный управляющий требует от материнской компании вернуть в конкурсную массу сумму дивидендов и связанные с выплатой налоги, общая сумма которых составляет 10 миллиардов рублей. В 2024 году Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил требования Таляровского.

Конкурсный управляющий подал соответствующие заявления в суды десятка юрисдикций (Африка, Южная Америка, Азия, Европа). И в августе Верховный суд в ЮАР рассмотрел его заявление, по итогам был вынесен приказ о наложении ареста на все активы Google International LLC в юрисдикции страны.

Таким образом, это стало первым решением об исполнении в иностранной юрисдикции в пользу российской «дочки» Google.