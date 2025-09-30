Российские СМИ добились беспрецедентной победы над Google в американском суде

Google LLC отказался от требований запретить российским СМИ вести судебные разбирательства в иностранных судах по вопросам взыскания с компаний группы Google судебной неустойки. Соответствующее соглашение об урегулировании спора утвердил 29 сентября Окружной суд Северного округа Калифорнии. Это стало первой победой российских СМИ в США по аналогичным делам «СМИ против Google», сообщают «Ведомости».

Соглашение подтверждает, что у Google не было оснований для обращения в американский суд, что объясняется исходной позицией российских СМИ об отсутствии компетенции американских судов. По словам юриста Артура Зурабяна, представляющего интересы российских каналов, решение суда является беспрецедентным.

Оно вступает в силу незамедлительно для телеканала «Спас». Для RT его действие начнётся после получения лицензии OFAC (Офис по контролю иностранных активов США), так как канал находится под американскими санкциями.

Юрист отметил, что даже в случае отказа в лицензии, перспективы успешного исхода для Google в США с учётом утверждённого соглашения отсутствуют. Получение лицензии не приостанавливает судебные процессы, которые RT ведёт в других юрисдикциях.

Представитель телеканалов подчеркнул, что АНО «ТВ-Новости» и «Фонд православного телевидения» рассматривают соглашение как первый шаг к глобальному урегулированию спора с американской корпорацией. Это включает разблокировку каналов, массово ограниченных Google после 2022 года, выплату судебной неустойки и расчёт с кредиторами российской дочерней компании Google.