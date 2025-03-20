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20 марта, 02:31

Уклонение от уплаты штрафов обошлось Google в 8 млрд рублей

Федеральная служба судебных приставов инициировала процедуру взыскания 8 миллиардов рублей с Google. Компания вовремя не оплатила ранее назначенный административный штраф, а потому часть средств была списана с банковского счёта «дочки» американского гиганта ООО «Гугл».

«Штраф не был оплачен, в связи с чем после истечения 60 дней был составлен протокол об административном правонарушении», — цитирует материалы дела ТАСС.

Google задолжал в России более 21,5 млрд рублей штрафов
Google задолжал в России более 21,5 млрд рублей штрафов

Ранее сообщалось, что суммарная задолженность ООО «Гугл» перед российскими телеканалами из-за блокировки их YouTube-каналов выросла до беспрецедентной суммы. По словам конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского, она превышает 91,5 квинтиллиона рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Antwon McMullen

Антон Голыбин
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