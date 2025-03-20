Уклонение от уплаты штрафов обошлось Google в 8 млрд рублей

Федеральная служба судебных приставов инициировала процедуру взыскания 8 миллиардов рублей с Google. Компания вовремя не оплатила ранее назначенный административный штраф, а потому часть средств была списана с банковского счёта «дочки» американского гиганта ООО «Гугл».

«Штраф не был оплачен, в связи с чем после истечения 60 дней был составлен протокол об административном правонарушении», — цитирует материалы дела ТАСС.