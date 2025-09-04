Власти Франции оштрафовали Google на $378 млн за нарушение правил рекламы
Власти Франции оштрафовали компанию Google на сумму порядка 378 миллионов долларов. Причиной тому послужили нарушения правил в сфере рекламы и отслеживания активности пользователей. Об этом говорится в заявлении Управления по защите персональных данных республики (CNIL).
«CNIL наложило на Google штраф в размере 325 миллионов евро (около 378 миллионов долларов. — Прим. Life.ru) <...> за показ рекламы между электронными сообщениями пользователей Gmail без их согласия и за вставку отслеживающих элементов (куки) при создании аккаунтов Google, без действительного согласия французских пользователей», — сказано в сообщении CNIL.
Напомним, ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал пять новых протоколов по части 2 статьи 13.41 КоАП России в отношении компании Google за отказ удалять запрещённый контент. По каждому протоколу американской компании грозит штраф в размере от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей.